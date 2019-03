Schuttevaer Premium Amsterdam blijft zwartepieten met wrakkige onderzeeboot Facebook

Het Amsterdamse gemeentebestuur kan een nieuwe zoektocht beginnen naar de eigenaar van de vervallen onderzeeboot Foxtrot in de NDSM-haven. Het wrak moet dringend weg, vindt de gemeente. De onderzeeboot is op meerdere plekken doorgeroest en dreigt te zinken. Er is 1500 kilo asbest in verwerkt.