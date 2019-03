Schuttevaer Premium Eerste officiële storm van 2019 een feit Facebook



DEN HAAG 10 maart 2019, 20:00

De zuidelijke helft van Nederland beleefde zondagmiddag de eerste storm van het jaar. In Vlissingen werd vroeg in de middag de zwaarste windstoot van 121 kilometer per uur geregistreerd, meldt Weeronline.