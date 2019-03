Schuttevaer Premium Nieuwe havenslepers operationeel Facebook

Twitter

AMSTERDAM/ROTTERDAM 9 maart 2019, 08:00

Zowel in Amsterdam als Rotterdam is een nieuwe sleper aan de slag gegaan. In Amsterdam is dit de Svitzer Tempest voor het samenwerkingsverband Port Towage Amsterdam en in Rotterdam de Fairplay 28 voor Fairplay Towage.