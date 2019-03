Haven Rotterdam weer vijf jaar door met Wereldhavendagen Facebook

ROTTERDAM 7 maart 2019

Met een bijeenkomst in de Van Ghentkazerne is donderdag 7 maart de 42e editie van de Wereldhavendagen officieel afgetrapt. Ook werd hierbij het contract tussen Port of Rotterdam en Stichting Wereldhavendagen met vijf jaar verlengd. Sprekers namens de Koninklijke Marine en Rotterdam Festivals benadrukten in hun speeches de sterke band die ook zij met de Wereldhavendagen onderhouden.

De 42e editie van het grootste jaarlijkse maritieme evenement van Nederland vindt dit jaar plaats op 6, 7 en 8 september. Het thema is ‘MariTeam’. Hiermee wil de organisatie aandacht vragen voor alle teamspelers die dagelijks keihard werken aan het succes van de Rotterdamse haven. Het thema biedt ruimte om te laten zien welke beroepen er zijn in de haven, welke ontwikkelingen er plaatsvinden en in welke verrassende combinaties bedrijven samen maritieme uitdagingen aangaan. ( DvdM