Binnenvaartschepen kunnen sinds vrijdag 1 maart walstroom gebruiken in het Sifferdok in Gent. Daar zijn twee nieuwe walstroomkasten in gebruik genomen. Per laadpunt zijn er vier poorten om stekkers op aan te sluiten. Ook in Terneuzen, aan de recent gerenoveerde Beurtvaartkade, worden in de loop van deze maand twee walstroomkasten geïnstalleerd.