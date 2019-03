Schuttevaer Premium Expositie Smit in Maassluis Facebook

Twitter

MAASSLUIS 4 maart 2019, 15:00

De buitenhaven van Maassluis is bijna een eeuw de thuisbasis geweest voor de zeeslepers van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst. Om hier aandacht aan te besteden, is tot en met 5 mei 2019 in het Nationaal Sleepvaart Museum de expositie ‘Smit in Maassluis’ ingericht.