Schuttevaer Premium Nieuwe sleper Seacontractors Facebook

Twitter

Email MIDDELBURG 4 maart 2019, 14:00

De vloot van Seacontractors in Middelburg is uitgebreid met de sleper annex ankerbehandelaar Diamond (ex Union Diamond). Met haar trekkracht van 74 ton is deze sleper meteen één van de sterkste en tevens eerste azimuth stern drive (ASD) tug van de uit 20 slepers bestaande vloot van het Zeeuwse bedrijf.