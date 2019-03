Schuttevaer Premium ‘Duitse vaarwegen op kritisch punt’ Facebook

Twitter

DORTMUND 4 maart 2019, 09:45

Het samenwerkingsverband van havens in Nordrhein-Westfalen luidt de noodklok over de belabberde onderhoudstoestand van de Duitse vaarwegen. In een interview met de website van de Hafen Dortmund zegt voorzitter Arndt Glowacki van de Arbeitsgemeinschaft Häfen NRW dat de Duitse waterinfrastructuur een kritisch punt heeft bereikt. Voor Nordrhein-Westfalen wijst hij met name op sluis Henrichenburg, die toegang geeft tot het Dortmund-Emskanaal en daarmee tot de haven van Dortmund.