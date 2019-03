Schuttevaer Premium Kotug Smit Towage in handen van Spaans Boluda Facebook

PAPENDRECHT 4 maart 2019, 08:56

Koninklijke Boskalis Westminster heeft met medeaandeelhouder Kotug International getekend voor de verkoop van havensleepbedrijf Kotug Smit Towage aan Spaanse Boluda Group. De ondernemingswaarde van Kotug Smit Towage is 300 miljoen euro. Boskalis verwacht voor zijn 50% belang in de joint venture circa 90 miljoen euro in contanten te ontvangen.