ZUTPHEN 26 februari 2019, 21:51

De Stadsbrug van Zutphen over de Geldersche IJssel is dinsdagmiddag 26 februari omstreeks 16:00 uur bij het zakken op ongeveer twee meter voor het eindpunt blijven hangen. De brug is tijdens de storing niet te bedienen voor de scheepvaart, wegverkeer wordt omgeleid.