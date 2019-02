Schuttevaer Premium Stadsbrug Zutphen halve dag in storing Facebook

Twitter

ZUTPHEN [update] 27 februari 2019, 14:00

De Stadsbrug van Zutphen over de Geldersche IJssel is dinsdagmiddag 26 februari omstreeks 16:00 uur bij het zakken op ongeveer twee meter voor het eindpunt blijven hangen. De brug was tijdens de storing tot woensdagmorgen vroeg niet te bedienen voor de scheepvaart, wegverkeer werd omgeleid.