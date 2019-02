Schuttevaer Premium Douane Rotterdam onderschept container wodka Kim Jong-un Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 26 februari 2019, 15:38

De douane in de Rotterdamse haven heeft een container met 90.000 flessen wodka uit Rusland onderschept. De lading was bestemd was voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat bevestigt de douane na berichtgeving door het AD. De container stond op het schip Cosco Nebula en had als officiële bestemming China. De Nebula is met een laadvermogen van 20.000 teu één van de grootste containerschepen ter wereld.