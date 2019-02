Schuttevaer Premium Bunkercijfers Rotterdam lager: minder stookolie, veel meer LNG Facebook

ROTTERDAM 24 februari 2019, 22:45

De verkoop van bunkerolie voor de zeescheepvaart in bunkerhaven Rotterdam is in 2018 verminderd van 9,9 miljoen naar 9,5 miljoen kuub. De daling is bijna geheel toe te schrijven aan de daling in de verkoop van zware stookolie van 8,3 miljoen naar 7,9 miljoen kuun. De overslag van LNG - liquified natural gas, vloeibaar aardgas - als bunkers nam aanzienlijk toe, van 1.500 ton naar 9.500 ton.