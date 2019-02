Schuttevaer Premium Gemeentehuis bedreiging voor Museumhaven Willemsoord Facebook

Twitter

Email Den Helder 21 februari 2019, 17:00

Museumhaven Willemsoord in Den Helder wordt in haar voortbestaan bedreigd nu het gemeentebestuur heeft besloten om in het hart van het nautisch kwartier op het voormalige Rijkswerfcomplex circa 400 ambtenaren in twee bestaande gebouwen te huisvesten. Eén ervan is een Rijksmonument, gebouwd in 1825. Het lijkt de doodsteek voor de museumhaven, waar onder meer varende monumenten worden gerestaureerd.