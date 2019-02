Borstklopperij tov het"snelle"regelen van het dag en nacht schutregime in Herbrum is hier totaal niet zijn plaats.

1 week voordat het water op de Rijn weer steeg, werd er pas een dag en nacht schutregime ingesteld, nadat de scheepvaart weken daarvoor onnodige risicos heeft moeten nemen om in de opvaart toch maar op tijd binnen geschut te worden! Deze regeling was dus mosterd na de maaltijd! Niet meer en niet minder!