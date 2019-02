Schuttevaer Premium Mogelijk ruimere bediening kanaal Almelo-De Haandrik Facebook

Coevorden 19 februari 2019, 15:00

Het vervoerde tonnage over het kanaal Almelo-De Haandrik is in 2018 iets gestegen. Het kwam van 223.334 op 224.807 ton. Het getal is lichtelijk vertekend, omdat de belangrijkste gebruikers van het kanaal, de Morssinkhof Groep en Zandmaatschappij Twenthe, in verband met het extreem lage water respectievelijk 4500 en 9000 ton over de weg naar hun vestigingen in Hardenberg hebben laten vervoeren.