NIJMEGEN 18 februari 2019, 15:00

Na het boek ‘De Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal’ is de Nijmeegse schrijver Frank Antonie van Alphen nu op zoek naar bewegend beeld. Voor zijn korte film over de Kaaisjouwers, de arbeiders die in binnen- en buitenland schepen met de hand losten en laadden.