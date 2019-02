Schuttevaer Premium Laag water treft overslag Bazel Facebook

BAZEL 15 februari 2019, 17:00

De overslag met binnenvaart in de haven van Bazel is in 2018 met bijna 4,7 miljoen ton (19%) gedaald ten opzichte van 2017. Het aantal containers bleef met 119.000 teu (-0,1%) op het recordniveau van 2017. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Schweizerischen Rheinhäfen, het havenbedrijf van de Zwitserse Rijnhavens.