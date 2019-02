Schuttevaer Premium Antwerpse haven plat door staking Facebook

ANTWERPEN 13 februari 2019, 16:50

De aangekondigde algemene ‘Belgische’ staking voor woensdag 13 februari, begon in de haven van Antwerpen al vroeg in de vooravond toen het Havenbedrijf een opvaartverbod uitvaardigde voor een aantal schepen. Met deze maatregel wilde men congestie op de Schelde en in de haven zelf vermijden.