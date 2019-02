Schuttevaer Premium Belevingsmonitor Binnenvaart: Tevredenheid over vaarwegen overheerst Facebook

Twitter

Email Utrecht 13 februari 2019, 13:00

Ruim 60% van de Nederlandse schippers geeft aan zeer tevreden of tevreden te zijn over de Nederlandse vaarwegen in het algemeen en over het beheer van de vaarwegen. Dat blijkt uit de Belevingsmonitor Binnenvaart, een kwantitatief onderzoek van Rijkswaterstaat en provincies in de zomer van 2018 onder 1096 binnenvaartschippers. Ontevredenheid is er ook, vooral over het onderhoud, de arrogante RWS-mensen en het gebrek aan ligplaatsen.