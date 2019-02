Als deze brug in een belangrijk verkeersader ligt, en daardoor economische schade berokkent aan het verkeer dat moedwillig stil wordt gezet door RWS, wordt het de hoogste tijd dat er voor tunnels wordt gekozen.

Met dit verhaal van Dhr. Kouwenberg, moet het een makkie zijn om de Gemeente Amsterdam te overtuigen voor een tunnel te kiezen en niet voor een brug .

Overal waar Water en Wegen elkaar kruisen zal er een oplossing moeten worden gekozen, kennelijk dacht men in de tijd dat deze brug werd gebouwd er anders over dan nu.

Denk persoonlijk ook niet dat het de eigenaren van de Diademar het om het geld te doen is, maar meer om het feit dat de schippers en de vaarwegbeheerder er niet uitkomen.

Misschien een leuk item voor de Rijdende Rechter.