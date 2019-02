Sluis Driel wordt van 20 februari tot 8 mei gestremd. De sluis wordt als laatste van drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek door Rijkswaterstaat gerenoveerd.

Met de renovatie van sluis Driel en twee andere sluiscomplexen in de Nederrijn en Lek maakt Rijkswaterstaat de vaarweg geschikt voor zwaardere schepen. (Foto Rijkswaterstaat)

Tijdens de elf weken durende stremming vaart de scheepvaart om via de Waal. Van het stuwensemble werd sluis Amerongen in het voorjaar van 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein in het najaar van 2018.