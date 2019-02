‘Trots op 3e kolk voor toenemend transport’ Facebook

H.K.H. Prinses Beatrix opende woensdag 6 februari de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis in bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Met het luiden van een scheepsbel markeerde zij het einde van een bouwperiode van 2,5 jaar en gaf zij het startsein voor de eerste officiële schutting van schepen door de nieuwe kolk.

3e kolk Prinses Beatrixsluis officieel geopend door H.K.H. Prinses Beatrix

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Bouwers, bewoners, schippers en bestuurders mogen trots zijn op wat zij hier samen hebben bereikt. De historische Beatrixsluis is door deze uitbreiding klaar voor een toekomst met een toenemend transport over water. De 3e kolk zorgt dat binnenvaartschepen de sluis vlot en veilig kunnen passeren.’

Vlootschouw

Om de 3e kolk officieel te openen, luidde H.K.H. Prinses Beatrix bij het buitenhoofd van de 3e kolk een scheepsbel waarna een grote strik los kwam, de roldeur opzij schoof en de scheepslichten op groen gingen. Toen volgde een feestelijke parade van schepen die samen als eerste door de geopende kolk werden geschut. De vlootschouw was meteen ook een reis door de tijd en een prachtige illustratie van de schaalvergroting in de binnenvaart.





Als eerste voer de RWS59 ir. Josephus Jitta naar binnen, vernoemd naar de architect van de monumentale dubbele schutsluis. Toen volgde de Terra Nova, een historisch schip uit de jaren ’30 dus ten tijde van de oorspronkelijke aanleg van de Prinses Beatrixsluis. Als derde voer Time is Money, een parlevinker die schippersvrouwen van hun boodschappen voorzag, de 3e kolk in. Het vierde schip was de Antonie, een modern schip van 110 meter uit Vreeswijk. De Vlissingen van 135 meter lengte, sloot de rij en geeft de huidige maat van schepen aan.

Enthousiast publiek

Publiek kon getuige zijn. Zelfs in de regen zorgden ongeveer 600 bezoekers aan de overkant van de kolk voor een warm welkom van H.K.H. Prinses Beatrix en een feestelijke sfeer. Er was veel enthousiasme. ‘Ik hoopte al heel lang dat Prinses Beatrix de 3e kolk zou komen openen. Dat ze er echt is vind ik machtig mooi!’, vertelde een vergulde bezoeker.

Duizelingwekkende cijfers

Met de officiële opening komt een einde aan een periode van 2,5 jaar bouw. De cijfers zijn duizelingwekkend. De twee sluishoofden zijn ieder 30 x 60 meter. Elk sluishoofd bevat twee sluisdeuren die ieder 490.000 kilo wegen en 28 meter breed, 14 meter hoog en 6,25 meter dik zijn. In de 3e kolk is 44.875 m3 beton en 17.900 ton wapening verwerkt.





Om ruimte voor de 3e kolk en manoeuvreerruimte voor schepen te maken, is tevens het Lekkanaal verbreed. Ten noorden van de sluis is het kanaal tussen de 40 en 90 meter breder geworden en zijn 11 extra ligplaatsen gecreëerd. Ten zuiden van de sluis is het kanaal met maximaal 105 meter verbreed. Voor de volledige verbreding is 2 miljoen m3 materiaal ontgraven.

Geleidelijke openstelling en het vervolg

In de weken na de officiële openingsdag wordt de kolk geleidelijk opengesteld. Op deze wijze kunnen nog enkele puntjes op de i worden gezet. Tot 4 maart zijn de andere twee sluiskolken ook in bedrijf, zodat er altijd meerdere kolken beschikbaar zijn voor de scheepvaart. Vanaf 4 maart tot de zomer worden de bestaande kolken en het oude sluiscomplex gerenoveerd en wordt het Lekkanaal verder verdiept. In die periode kunnen grotere schepen alleen worden toegelaten tot de 3e kolk met ontheffing. In het najaar van 2019 zijn ook alle onderhoudswerkzaamheden, die nog worden uitgevoerd aan het complex, afgerond en zijn alle drie de kolken weer volledig in gebruik.