Prinses Beatrix heeft woensdag 6 februari de derde kolk van de naar haar genoemde sluis in het Lekkanaal bij Vreeswijk geopend. Met het luiden van een scheepsbel markeerde de prinses het einde van een bouwperiode van 2,5 jaar en gaf het startsein voor de eerste officiële schutting van schepen door de nieuwe kolk.

‘Bouwers, bewoners, schippers en bestuurders mogen trots zijn op wat zij hier samen hebben bereikt’, zei de eveneens aanwezige minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. ‘De historische Beatrixsluis is door deze uitbreiding klaar voor een toekomst met een toenemend transport over water. De derde kolk zorgt dat binnenvaartschepen de sluis vlot en veilig kunnen passeren.’

Vlootschouw

Met het luiden van de scheepsbel zorgde prinses Beatrix dat bij het buitenhoofd van de derde kolk een grote strik los kwam, de roldeur opende en de lichten op groen gingen. Toen volgde een feestelijke parade van schepen die samen als eerste door de geopende kolk werden geschut.

De vlootschouw was meteen ook een reis door de tijd en een illustratie van de schaalvergroting in de binnenvaart. Als eerste voer de RWS 59 ir. Josephus Jitta naar binnen, vernoemd naar de architect van de monumentale dubbele schutsluis. Toen volgde de Terra Nova, een luxe-motor uit de jaren ‘30 van de vorige eeuw, toen de eerste twee kolken van de Prinses Beatrixsluis werden gebouwd. Als derde voer Time is Money, een parlevinker die schippersvrouwen van hun boodschappen voorzag, de derde kolk in. Het vierde schip was de Antonie, een moderne 110-meter uit Vreeswijk. De Vlissingen van 135 meter lengte, sloot de rij en geeft de huidige maat van schepen aan.

Leveringsgarantie

De Antonie is één van de 200 schepen die regelmatig de Prinses Beatrixsluis passeren namens de NPR , een samenwerkingsverband van binnenvaartondernemers. De afgelopen jaren namen de wachttijden daar aanzienlijk toe, zegt NPRC-directeur Stefan Meeusen: ‘Gelukkig hebben zowel de binnenvaartbrancheorganisaties als Rijkswaterstaat de problemen tijdig gesignaleerd. Met de nieuwe kolk is de capaciteit van de sluis aanzienlijk vergroot. Dat is goed voor de BV Nederland en levert een positieve bijdrage aan de betrouwbaarheid van de binnenvaart. Door het wegnemen van nautische hindernissen wordt vervoer over water nog aantrekkelijker voor verladers. Autowegen worden meer en meer ontzien.’

Voor klanten van de NPRC is leveringszekerheid essentieel. Op routes waar wachttijden ontstaan, kan deze garantie gevaar lopen. Zo vervoert de NPRC dagelijks 2800 ton zout van het noorden van Nederland naar een fabriek in Rotterdam. Binnenvaartondernemer Harm Lenten van het ms Antonie, namen de onvoorspelbaarheid en wachttijd bij de sluis de afgelopen jaren toe. ‘Het gebeurde regelmatig dat we uren moesten wachten. De derde kolk betekent minder oponthoud en een snellere passage. Dat we onze aankomsttijden nu beter kunnen voorspellen is goed voor ons en onze klanten.’

Enthousiast publiek

Publiek kon van de opening getuige zijn. Zelfs in de regen zorgden circa 600 bezoekers aan de overkant van de kolk voor een warm welkom van de prinses en een feestelijke sfeer met veelkleurige paraplu’s. Er was volop enthousiasme. ‘Ik hoopte al heel lang dat Beatrix de kolk zou komen openen. Dat ze er echt is vind ik machtig mooi!’, vertelde een vergulde bezoeker.

Duizelingwekkende cijfers

Met de opening sloot aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk 2,5 jaar bouwen af. De cijfers zijn indrukwekkend. De twee sluishoofden zijn ieder 30 x 60 meter. Elk sluishoofd bevat twee sluisdeuren die 490 ton per stuk wegen en 28 meter breed, 14 meter hoog en 6,25 meter dik zijn. In de derde kolk is 44.875 kubieke meter beton en 17.900 ton wapening verwerkt.

De bouwcombinatie van de bedrijven TDP, Rebel, Besix, Heijmans en Jan De Nul is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en financieren van de derde kolk en voor de verbreding van het Lekkanaal, alsook voor het onderhoud gedurende 27 jaar.

Ten noorden van de sluis is het kanaal tussen de 40 en 90 meter breder geworden en zijn 11 extra ligplaatsen gecreëerd. Ten zuiden van de sluis is het kanaal met maximaal 105 meter verbreed. Voor de volledige verbreding is twee miljoen kubieke meter materiaal ontgraven.

Geleidelijke openstelling

In de weken na de officiële openingsdag wordt de kolk geleidelijk opengesteld. Op deze wijze kunnen nog enkele puntjes op de i worden gezet. Tot 4 maart zijn de andere twee sluiskolken ook in bedrijf, zodat er altijd meerdere kolken beschikbaar zijn voor de scheepvaart.

Vanaf 4 maart tot de zomer wordt het oude sluiscomplex gerenoveerd en het Lekkanaal verder verdiept. In die periode kunnen grotere schepen alleen worden toegelaten tot de derde kolk met ontheffing. In het najaar van 2019 is al het werk afgerond en zijn de drie kolken weer volledig in gebruik.