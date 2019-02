Schuttevaer Premium Er komt weinig terecht van offshoreplan Bremerhaven Facebook

Twitter

Email BREMERHAVEN 4 februari 2019, 09:00

De strijd om de nieuwe offshorehaven in Bremerhaven sleept zich voort. Sinds 2015 zijn er plannen voor de aanleg van de haven die in 2020 in bedrijf had moeten worden genomen.

Sinds 2016 procedeert de natuurorganisatie BUND tegen de plannen, omdat er een natuurgebied binnen het 25 hectare grote plangebied ligt. Eind 2016 werd een bouwstop uitgesproken. Vorige week behandelde het Verwaltungsgericht de zaak in een eerste zitting.

Intussen is er het een en ander veranderd. Siemens , dat had aangekondigd een grote fabriek voor windturbines te bouwen in Bremerhaven, besloot alle activiteiten van de sector in Cuxhaven te concentreren. Daarnaast heeft de Duitse regering besloten de uitbreiding van windparken in zee voorlopig af te remmen, omdat de opgewekte stroom nog niet snel genoeg naar Zuid-Duitsland kan worden getransporteerd.

Terwijl in 2015 nog werd gerekend met een groei van het aantal ‘windturbinebanen’ in Bremerhaven van 1500 toen tot 7500 tot 12.500 in 2050 is het aantal banen tot nu toe slechts gehalveerd. De rechter liet wel weten dat het aantal banen en andere economische factoren in deze zaak nu niet ter discussie staan, het gaat puur om de vraag of natuurgebied in dit geval mag worden opgeofferd. (WdN)