De Eemsgeul en de vaargeul boven Terschelling zijn inmiddels bijna compleet gesurveyed op ladingresten van de MSC Zoe; dat wil zeggen dat alle objecten op die plekken in kaart zijn gebracht. Rijkswaterstaat meldde vrijdag 1 februari dat het merendeel van de objecten tot nu toe is aangetroffen in de vaargeul boven Terschelling.

De bergingsschepen Atlantic Tonjer en Geosund zijn twee weken geleden gestart met de berging van de containers in de Noordzee. Op dit moment worden de losse objecten die de surveyschepen op de zeebodem hebben gelokaliseerd naar boven gehaald. Het gaat dan om onder meer stukken container, delen van auto’s en divers afval.





Inmiddels zijn bij de bergingsoperatie op de Noordzee 23 unieke delen van containers geborgen. Beide bergingsschepen zetten ook een onderwaterrobot (ROV) in voor het opruimen van objecten op de zeebodem. Het geborgen materiaal wordt door de berger naar Harlingen gebracht om te worden verwerkt.





Sonarbeelden

De sonarbeelden geven meer objecten aan dan containers die overboord zijn gevallen. Dat is een indicatie dat een groot deel van de containers niet heel zijn gebleven tijdens de val. Dat is logisch, volgens Rijkswaterstaat. De val van de containers van het schip op de zeebodem is vergelijkbaar met een val vanaf de twaalfde verdieping van een flatgebouw. Als het gros van de losse objecten omhoog is gehaald, worden de overgebleven hele containers geborgen.





Berging containers

De verantwoordelijkheid voor de berging ligt bij de reder van de MSC Zoe. Rijkswaterstaat coördineert en monitort of de berging binnen de vastgestelde kaders gebeurt. Schepen van de berger, defensie en Rijkswaterstaat brengen de zeebodem in kaart en zoeken naar containers en ander afval. Bij de bergingsschepen liggen (vissers)schepen stand-by om afval dat niet in de grijper mee komt, meteen op te ruimen. Bij een (significante) golfhoogte van twee meter of meer moeten de werkzaamheden gestaakt worden. ( DvdM