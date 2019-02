Schuttevaer Premium België staakt 13 februari: Vakbonden mobiliseren ook havenarbeiders Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 2 februari 2019, 16:14

De vakbonden in België hebben woensdag 13 februari uitgeroepen tot een nationale stakingsdag in alle sectoren van handel en industrie maar ook in het onderwijs, het openbaar vervoer, de nationale omroep, de luchthavens eN de zeehavens. Ook in de publieke sector zou de stakingsbereidheid groot zijn, hoewel de ambtenaren zelf niet rechtstreeks zijn betrokken.

Aanleiding tot het syndicaal ongenoegen is het mislukte loonoverleg in de privésector. De vakbonden sleepten daarbij een loonopslag van maximaal 0,8% voor de komende twee jaar in de wacht.

‘Ontoereikend’ verklaarden de vakbonden, die meteen voor heel het land en in alle sectoren woensdag 13 februari uitriepen tot nationale stakingsdag. Volgens de socialistische transportarbeidersbond (BTB) ligt het voor de hand dat ook de havenarbeiders daarin zullen meegaan.

Vliegende piketten

De BTB bereidt alvast een 24 uursactie voor van woensdagochtend 06.00 uur tot donderdagochtend 06.00 uur. De dokwerkers worden opgeroepen om thuis te blijven en de BTB organiseeert vliegende piketten op de overslagkaden en terminals om werkwilligen aan te zetten ‘er de blok op te leggen’, zoals dat heet. ‘Wij zullen met de havenarbeiders in discussie gaan en oproepen tot solidariteit’, betoogde de Antwerpse vakbondssecretaris Marc Loridan, die niet gezegd wilde hebben dat er ook blokkades komen.

Werkgevers in de havens vrezen dat het sluispersoneel zijn solidariteit met de stakende werknemers in de privésector zal betuigen en weigeren sluizen en bruggen te bedienen. Patroonsorganisaties konden twee weken tevoren nog niet inschatten hoe groot de stakingsbereidheid of de werkwilligheid op 13 februari zal zijn. Maar men zal wel trachten met de werkwilligen minstens één zeesluis te laten functioneren. De werkgevers in de haven zijn er vooral voor beducht dat schepen de dagen voordien al naar andere havens zullen worden afgeleid en dat de gevolgen van de staking de dagen daarna nog voelbaar zullen zijn.

Ook de houding van de rivierloodsen kan niet op voorhand worden ingeschat. Ook dat zijn ambtenaren en niet betrokken bij het sociaal overleg in de privésector. Schepen van de Antwerpse haven Annick De Ridder heeft al gewezen op de imagoschade die de haven zou oplopen indien de scheepvaart op de Schelde en in de havens zou worden ontregeld. ( JG