Schuttevaer Premium Het belang van vuurtorens voor scheepvaart en cartografie Facebook

Twitter

Email Harlingen 3 februari 2019, 10:00

De vuurtoren van Harlingen scheen 75 jaar lang zijn licht over de haven en de vaarweg langs de Pollendam. In 1998 verloor de toren zijn functie als baken voor de scheepvaart. Hij werd omgebouwd tot één-kamer-hotel met een uniek uitzicht. Dat is nu 20 jaar geleden en daarom kwam landmeter Kees van Hamersveld naar Harlingen voor een vuurtorenlezing.

De zaal in museum Het Hannemahuis zat vol. Met overwegend oudere belangstellenden, vaak met een nautische of cultuurhistorische achtergrond. Van Hamersveld: 'Ik ben niet de enige met deze interesse. De Nederlandse Vuurtorenvereniging telt zo'n 440 leden. Voor mij persoonlijk zijn vuurtorens echt een geo-dingetje. Natuurlijk, ze liggen altijd aan zee en dat is leuk. Meestal op een mooie plek en dat is ook goed. Elke toren vertelt zijn eigen verhaal. In mijn boek staan er wel 50. Ik heb ze bezocht en gefotografeerd en de achtergrondgegevens verzamelde ik de afgelopen 20 jaar uit kranten, brochures en boeken.'

Vuurtorens bestaan al duizenden jaren, misschien wel sinds 2000 jaar voor Christus. De vuurtoren Pharos in Alexandrië, die 280 jaar voor Christus werd gebouwd, gold als één van de zeven wereldwonderen. De oudste nog bestaande vuurtoren is de in het jaar 200 gebouwde Toren van Hercules in A Coruña.





Kaartenmakers

Landmeetkundig gezien waren vuurtorens een grote hulp voor kaartenmakers. Koning Philips II liet voorafgaand aan de 80-jarige Oorlog vele Nederlandse steden opmeten. 'Je weet maar nooit of we die stad nog eens moeten veroveren', moet hij volgens Van Hamersveld hebben gedacht. Driehoeksmetingen tussen uiteenliggende vuurtorens vormden de afgelopen vier eeuwen de basis voor het nauwkeurig in kaart brengen van Nederland. In het vak bekende namen als Braun & Hogenberg, Kuijper en Gauss speelden er een belangrijke rol bij.

Tegenwoordig zijn vuurtorens niet meer nodig voor de cartografie en zelfs voor de scheepvaart verliezen ze aan belang. Ze blijven echter tot de verbeelding spreken van het grote publiek. Dat bleek al in 1870, toen de bevolking van Plymouth er na een inzameling voor zorgde dat de oude toren van Eddystone verhuisde van een onherbergzame rotspunt in de oceaan naar een park in de stad.