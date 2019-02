Schuttevaer Premium Steiger voor fluisterbootjes Westerdok Amsterdam Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 2 februari 2019, 10:00

De Amsterdamse bootverhuurder Canal Motorboats mag doorgaan met de bouw van een steiger voor 10 fluisterbootjes in het Westerdok. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft de bezwaren van omwonenden afgewezen.

De gemeente was door de bewoners gedaagd na de afgifte van een omgevingsvergunning voor de steiger op de kop van het Westerdok. Canal Motorboats had deze vergunning op 16 mei aangevraagd voor een 'Afvaartlocatie onbemande verhuurboten'.

In de toelichting staat nog dat er op de steiger nog een klein verhuurhuisje zal worden geplaatst in verband met opslag, een toegangshek en een trap langs de kade om bij de steiger te komen.

De vergunning werd 30 oktober verleend. Een aantal omwonenden begon daarop een bezwaarprocedure. Zij vrezen voor extreme overlast: ‘Men tracht het centrum van Amsterdam te ontzien, maar daar wordt het gebied net daarbuiten de dupe van.’

De bewoners vinden verder dat de steiger niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. 'Er ontstaat in wezen een nieuwe jachthaven, door middel van een hek dat ’s nachts wordt afgesloten.' Verder betoogden ze dat het gaat om bedrijfsvaartuigen.

De voorzieningenrechter is het met dat laatste argument in elk geval niet eens en zegt dat er onvoldoende aanleiding is om aan te nemen dat de fluisterbootjes niet vallen binnen de grenzen van het bestemmingsplan. Bovendien worden de fluisterbootjes niet bedrijfsmatig gevaren door bijvoorbeeld een kapitein, zoals bij een rondvaartboot, zegt de rechter: ‘Er is immers sprake van onbemande verhuur.’

De voorzieningenrechter wijst het verzoek van de bewoners daarom af. Omdat het hier om een voorlopige beslissing gaat kunnen zij nog in beroep gaan. (BO)