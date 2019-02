Groninger Borgbrug teruggeplaatst Facebook

Rijkswaterstaat plaatst zaterdag 16 februari de gerepareerde Borgbrug terug op z’n plek over het Eemskanaal in Groningen. In verband met de werkzaamheden is de vaarweg gestremd van zaterdag 10.00 uur tot zondag 17 februari 9.00 uur.

Na een aanvaring met een binnenschip op 6 december raakte de Borgbrug beschadigd.

Op 7 december heeft Rijkswaterstaat het brugdek eruit gehesen , waarna het op een werf is gerepareerd. De scharnierpunten van de brug zijn hersteld, net als een leuning en ook de betonschade aan de onderzijde van de brug is gerepareerd.





Stremming

Het brugdek wordt op een ponton teruggevaren. Hierna wordt het met grote kranen teruggeplaatst. Het terugplaatsen van het brugdek gebeurt tussen zaterdag 10.00 uur en zondag 9.00 uur.

Nadat de brug is teruggeplaatst moeten er nog diverse werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het aansluiten van kabels en leidingen, waarna er testen worden uitgevoerd. Dit neemt enige dagen in beslag. Bij strenge vorst en boven windkracht 7Bf kunnen de werkzaamheden niet plaatsvinden. In dat geval worden deze werkzaamheden verplaatst naar het weekend van 2 maart. ( DvdM