WAALWIJK 31 januari 2019, 11:45

Moet een containerterminal elke dag open zijn of is een zondagssluiting of zelfs een weekendsluiting te overwegen? Die vraag stelt het Waalwijkse SGP-raadslid en fractievoorzitter Richard Tiemstra aan de orde in de gemeenteraad van Waalwijk.

De gemeenteraad behandelt donderdagavond 31 januari het bestemmingsplan voor de nieuwe buitendijkse haven aan de Bergsche Maas.

Tiemstra vindt het helemaal niet vanzelfsprekend dat er zeven dagen in de week gewerkt gaat worden op de nieuw aan te leggen containerterminal. Hij kwam op het idee nadat inwoners van de dorpen Genderen, Eethen en Drongelen aan de overzijde van de Bergsche Maas hun zorgen tegenover het college van Waalwijk hadden uitgesproken. De bewoners zijn bang dat de overslag op de terminal hen zeven dagen in de week geluids- en lichtoverslag gaat opleveren.





Rust is goed

Los van de zorgen van de dorpsbewoners, vraagt Tiemstra zich af of er bij het maken van de plannen geen rekening kan worden gehouden met zondagsrust voor iedereen. Hij zegt daarbij niet alleen te denken aan geloofsoverwegingen: 'Dat geldt voor mij zeker wel, maar ik denk dat een rustdag in de week voor iedereen goed is, of je nu gelovig bent of niet. We leven tenslotte al in zo'n jachtige wereld.'

Wat Tiemstra betreft is het goed om alle aspecten te bekijken. Bijvoorbeeld of een weekend- of zondagssluiting financieel haalbaar is. En wat er gebeurt wanneer een schip zich in het weekend bij de haven meldt. Want hij vindt dat er zeker rekening moet worden gehouden met de schippers en hun gezinnen. Daarom pleit hij in elk geval voor goede mogelijkheden om aan wal te gaan voor zaken als het doen van boodschappen, kerkgang of kinderen van het internaat halen of terugbrengen, ook op zondag.





Als voorbereiding op het raadsdebat heeft Tiemstra een lijst met vragen aan Koninklijke BLN-Schuttevaer gestuurd. Hij wil bijvoorbeeld weten welke openingstijden normaal zijn in de binnenvaart en wat de mogelijkheden voor Waalwijk zijn om een eigen regeling te hanteren.