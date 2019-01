Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Versoberen, doe maar niet… Facebook

Sommelsdijk 31 januari 2019, 14:00

Rijkswaterstaat heeft in 2013 het rapport ‘Versoberen Voorzieningen Schippers’ uitgebracht. Dit gebeurde omdat in de jaren ervoor het budget voor beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet en structureel lager was dan benodigd. De minister had aangegeven dat zij dit een onhoudbare situatie vond. Zij wilde juist investeren in een betrouwbaarder infrastructuurnetwerk.

Marjolein Bronder , Regiocoördinator Zeeland Koninklijke BLN-Schuttevaer

Het grote probleem in die jaren was dat het departement van Rijkswaterstaat aan de vooravond stond van een ingrijpende bezuinigingsopgave. Er werd door de minister enerzijds dus gekozen voor een extra impuls voor beheer en onderhoud, maar anderzijds ook voor versoberingen en efficency. Van daaruit is het rapport tot stand gekomen.

Op de scheepvaart wilde Rijkswaterstaat negen miljoen op beheer en onderhoud en 40 fte op sluisbediening bezuinigen.

Dit wilde zij bereiken door:

het comfort van afmeerplaatsen te verminderen;

baggerwerkzaamheden te richten op de geul;

minder onderhoud aan oevers te plegen;

vraaggestuurde bediening;

pendeldiensten tussen sluizen;

lagere bezettingsgraad op sluizen en bruggen als het niet druk is.

Per Rijkswaterstaat-onderdeel staat in het rapport omschreven welke aanpassingen nodig zijn. Ook staan in dit uitvoeringsplan de beheerplannen voor tijd, middelen, kwaliteit, organisatie en informatie beschreven.





Achterhaald

Omdat in de komende jaren in het Zeeuwse areaal een behoorlijk aantal voorzieningen aan het eind van hun levensduur komt, ben ik in 2017 de gesprekken over het versoberingsrapport weer aangegaan binnen de organisatie van Rijkswaterstaat. Dit omdat ik van mening ben dat de tijd het rapport intussen heeft ingehaald. Er is immers weer meer geld beschikbaar, de economie draait als nooit tevoren.

Rijkswaterstaat staat bovendien voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Inspecties hiervoor van alle objecten, steigers en palen zijn in volle gang. Het zou toch ontzettend jammer zijn als op de belangrijke routes in Zeeland versoberingen worden uitgevoerd op ligplaatsen en dergelijke, terwijl het steeds drukker wordt en voldoende en goede ligplaatsen en voorzieningen steeds belangrijker worden. We moeten al bijna over alle ligplaatsen onderhandelen, laten we ervoor zorgen dat we in elk geval houden wat we hebben en liever nog meer.





Doorbraak

In het najaar van 2018 hebben we een doorbraak bereikt bij Rijkswaterstaat en sinds deze maand zijn we in gesprek over het terugdraaien van een aantal versoberingen.

Er zullen kaders worden aangegeven waarin wij kunnen meebepalen van welke versoberingen echt moet worden afgezien. Ik zal u van de vorderingen op de hoogte houden.





Onderhoudsplanning

Vorig jaar november verscheen het rapport ‘Samen werken aan een bereikbaar Zeeland’, waarin de planning van het groot onderhoud tot circa 2030 in Zeeland is opgenomen. Er staat beschreven in welk tijdsbestek al het achterstallige/uitgestelde onderhoud in het Zeeuwse areaal gaat plaatshebben.

Rijkwaterstaat geeft hierin aan dat de planning veranderbaar is. Wilt u op de hoogte blijven van de actuele planning, kijk dan op rws.nl/bereikbaarZeeland.





E-steiger

De afloopsteiger bij de Kreekraksluizen, de inmiddels beroemde E-steiger, staat bijna als eerste op de planning en zal in juni 2019 worden teruggeplaatst. Maar niets is zo veranderlijk als een planning en daarom hou ik nog even een slag om de arm.

In de tussentijd zullen we nog steeds last houden van ongeplande en steeds meer geplande stremmingen i.v.m. inspecties. BLN-Schuttevaer probeert dit in goed overleg zoveel mogelijk te beperken.

Mochten hierover vragen of opmerkingen zijn, kunt u mij altijd bereiken.