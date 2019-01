Schuttevaer Premium Fryslân zoekt werk voor kleinere binnenvaart Facebook

Provincie Fryslân en acht gemeenten, die zich hebben verenigd in Frisian Ports, bundelen hun belangen op het gebied van havens en vaarwegen. De gemeente Smallingerland, met de provincie en de Maritieme Academie als partners in het Interreg-project Inland Waterway Transport Solutions (IWTS), werkt met het bedrijfsleven in Drachten concreet aan retourladingen per schip.

In Drachten werd oud-schipper Oosterveen gehuldigd. Hij begon 50 jaar geleden als lid van de Schuttevaer-afdeling IJsseldelta-Zwartewater en was in zijn verenigingsloopbaan ook negen jaar bestuurslid van de afdeling Amsterdam. Oosterveen vierde zijn 50-jarig jubileum als lid van Koninklijke Schuttevaer in de afdeling Noord-Nederland. Afdelingsvoorzitter Marjan van der Aart speldde hem het jubileumspeldje op en onderstreept de hulde met een bos bloemen. (Foto Dirk van der Meulen)

Steun provincie en gemeenten voor schepen van 300 of 600 ton

‘Op een andere manier meedenken met verladers’





Beschikbaarheid

‘In Friesland hebben we 1000 kilometer vaarweg, maar we gebruiken maar 10%, alleen de vaarwegen van klasse 4 en 5. Met verschillende werkpakketten willen we de beschikbaarheid van vaarwegen voor kleinere schepen vergroten’, zei Klaas Rozendal. En met een knipoog naar bevrachter Siegfried Kingma: ‘Ik ben benieuwd wanneer Water-Land Bevrachtingen binnen Friesland of misschien voorbij de provinciegrens het eerste schip van 300 ton of kleiner gaat bevrachten. IWTS probeert producerende partijen en verladers bewust te maken dat kleinere vervoersstromen ook over water kunnen.’





Melkpoeder

De provincie is in gesprek met FrieslandCampina over een modal shift van de melkpoederfabriek aan het water naar de containerterminal in Leeuwarden. Nu gaan de containerladingen nog per as door de stad. ‘Typisch zo’n situatie waarbij je je afvraagt waarom dat niet per schip gaat, of rechtstreeks van de fabriek naar Rotterdam.’

Op 2 april wordt er in de simulator bij de Maritieme Academie in Harlingen een proefvaart gemaakt.

Een metaalhandel in Wolvega, die nu nog met vrachtwagens naar Amsterdam rijdt, is ook in binnenvaart geïnteresseerd, mogelijk via de eigen kade aan de smalle Schipsloot, maar anders wellicht in gecombineerd transport met een concullega in Heerenveen. Rozendal: ‘Je moet soms op een andere manier meedenken met verladers.’

Verder is er een vraag van een fouragehandel in Friesland, die altijd partijen van 300 ton aanvoert, maar graag partijen van 600 ton voor de kant wil hebben. ‘Soms passen wij als vaarwegbeheerder dan een beetje ons vergunningenbeleid aan. In dit geval gaat het bedrijf zelf de loskade verruimen om iets grotere schepen te laten aanleggen. Als je daar niet in meegaat, heb je een omgekeerde modal shift en dan gaat het vervoer definitief per as’, weet Rozendal.





Heipalen

In Drachten zijn de ideeën al wat concreter, vertelde Mariët Tefi van Smallingerland. Daar wordt met een aantal bedrijven gewerkt aan het project ‘Retourstroom’ om Drachten van een loshaven met 1,1 miljoen ton overslag ook meer een laadhaven te maken. Nu wordt er hooguit 60.000 ton per jaar geladen.

Tefi: ‘Als haven zijn we niet echt in balans. We proberen met het bedrijfsleven ladingen te koppelen om een schip of duwbak gevuld te krijgen. Op 6 december is er een eerste duwbak met lading van verschillende bedrijven naar Amsterdam gevaren. We zoeken nog een goede draagconstructie voor heipalen om schade aan het beton tijdens de overtocht van het IJsselmeer te voorkomen. Daarnaast proberen we deelnemende bedrijven te informeren over mogelijkheden voor retourstroom per schip.’





Haven belangrijk

Belangrijk is volgens Mariët Tefi ook het initiatief dat Smallingerland begin 2017 nam voor ‘Frisian Ports’, een samenwerkingsverband van acht binnenhavens met de zeehaven Harlingen. ‘We willen de binnenvaart in Friesland beter ontplooien, ook richting Nederland en Duitsland. Als individuele haven red je dat niet, je moet met elkaar samenwerken om veel meer vervoer over water te bewerkstelligen. We hebben een belangrijke functie voor de economie, het belang van een haven voor een stad wordt nog wel eens onderschat.’