Schuttevaer Premium Schippers dienen schadeclaim in voor gesloten Giessenbrug Facebook

Twitter

Email Rotterdam 30 januari 2019, 12:00

Door de Giessenbrug over de Schie gesloten te houden voldoet Rijkswaterstaat niet aan zijn verantwoordelijkheid tegenover schippers, vindt schippersechtpaar Johan en Marilene Versluis van het mbs Diademar. De Werkendammers eisen een schadevergoeding.

1 / 1 Johan en Marilene Versluis varen veel op Den Haag en moeten telkens de gewraakte Giessenbrug passeren. Voor hen is de maat vol. (Foto Glenn Wassenbergh) Johan en Marilene Versluis varen veel op Den Haag en moeten telkens de gewraakte Giessenbrug passeren. Voor hen is de maat vol. (Foto Glenn Wassenbergh)

‘Rijkswaterstaat moet zijn spullen in orde houden’

‘Ballasten kost ons75 euro per keer’

Zijn leven lang al vaart Johan Versluis (56) over de Schie. Als kind met zijn ouders, en sinds zijn jawoord in 1983 aan Marilene met zijn vrouw (ook 56). Met hun beunschip Diademar varen ze zand en grind voor de bouw. Marilene: ‘Ons bevrachtingskantoor stuurt ons vaak naar de betoncentrales Cementbouw en Dyckerhoff Basal in Den Haag.’ Per jaar gaat het om 60 tot 70 vrachten. Allemaal over de Schie.

Maar sinds 25 januari 2017 ligt de Giessenbrug over de Schie bij Rotterdam Overschie dwars. De signalering om weggebruikers op de A20 erboven tijdig voor een brugopening te waarschuwen, vertoont kuren. De problemen vereisen renovatie van het brugsignaleringssysteem, stelt Rijkswaterstaat . Maar die klus staat pas voor 2026 op de planning. Tot die tijd gaat de brug niet meer open. In de tussentijd beziet Rijkswaterstaat met de provincie Zuid-Holland of er mogelijkheden bestaan om het probleem eerder aan te pakken. Maar er zit bijna een jaar na die toezegging geen schot in de zaak. In het artikel ‘Geen beweging in de Giessenbrug’ in Schuttevaer van 16 november 2018 noemde Leny van Toorenburg, beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra bij Koninklijke BLN-Schuttevaer , de trage houding van Rijkswaterstaat nog onacceptabel. Momenteel is de situatie onveranderd, meldt ze desgevraagd.





Gevaarlijk

Johan: ‘De Giessenbrug heeft een doorvaarthoogte van 5,40 meter. Maar als wij leeg terugvaren vanuit Den Haag, steken wij 6,10 meter boven water uit.’

Dankzij de ballastpomp kan het schipperspaar zijn beunschip onder het varen 70 centimeter omlaag krijgen. Johan: ‘Dat kost ons tweemaal twee uur: we moeten hiervoor 200 kuub water innemen en er daarna weer uit pompen. Maar dat levert ons wel kosten op. En het brengt risico’s met zich mee.’

Zijn vrouw knikt. ‘Doordat de pomp het water in de achterbeun pompt, zakt het achterschip. Hierdoor kunnen wij niet meer goed over de kop heen kijken. De dode hoek wordt hierdoor groter.’

Dat is gevaarlijk, vinden de twee. Johan: ‘Over de Schie varen veel roeiboten met tot wel 8 of 10 roeiers. Die kunnen we daardoor nog minder goed zien dan anders. Terwijl ze soms vlak voor de boeg komen.’





Schade

Nu deze situatie al twee jaar duurt, is het echtpaar Versluis er klaar mee. ‘Als schippers daar een enkele keer varen, snap ik dat ze niet klagen’, vindt Marilene. ‘Maar wij komen er soms drie keer in de week en moeten telkens ballasten.’

En dat allemaal vanwege gebrekkig brugonderhoud, stelt Johan. ‘Rijkswaterstaat heeft dat zelf tegenover ons toegegeven. De overheid moet gewoon zijn spullen bijhouden. Dat moeten wij toch ook?’

Al zolang de brug dicht blijft, trekt het echtpaar onvermoeibaar hierover bij Rijkswaterstaat aan de bel. ‘Maar toen we onze schadepost wilden declareren, werden we van het kastje naar de muur gestuurd’, stelt Johan. ‘Rijkswaterstaat stelt dat wij hiervoor bij Zuid-Holland moeten zijn, omdat Rijkswaterstaat alleen voor de wegbediening verantwoordelijk zou zijn. Maar de provincie zegt dat Rijkswaterstaat voor een goede doorvaart verantwoordelijk is. Intussen moeten wij nog tot 2026 moeite doen.’





Advocaat

Daarom heeft het echtpaar een advocaat ingeschakeld. Samen met collega-schipper Rick van den Heuvel van het mbs Shalom uit Werkendam. Marilene: ‘Van Dam en Kruidenier Advocaten uit Capelle aan den IJssel ziet goede kansen voor onze zaak. Peter van Dam heeft uitgezocht dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de schade die de stremming veroorzaakt.’

Namens de Werkendammers eist hij nu met terugwerkende kracht 75 euro per doorvaart onder de gestremde brug van Rijkswaterstaat. Marilene: ‘Dat bedrag hebben we zelf berekend op basis van het verbruik van gasolie voor de generatoren en slijtage aan de ballastpomp.’

Gerekend van 2017 tot 2026 (gesteld dat de renovatie inderdaad dat jaar plaatsheeft) gaat het om een bedrag tussen de 40.000 en 50.000 euro.





Proces

Voorlopig is nog geen sprake van een proces, meldt het echtpaar. Momenteel is de advocaat namens hen nog in overleg met Rijkswaterstaat. Maar de schippers willen zonder aarzelen zover gaan als nodig is. Marilene: ‘We hebben eerder al eens met succes een proces aangespannen tegen roeiers op de Schie. Rijkswaterstaat is duidelijk verantwoordelijk voor de stremming, wij willen daar niet onder lijden.’

Ook andere schippers die voor hun bevrachtingskantoor (DC Logistiek) op de Schie varen, hebben volgens Johan claims neergelegd. ‘Zij doen het via de verzekeringsmaatschappijen TVM en EOC.’