Email ROTTERDAM 29 januari 2019, 15:00

De Rijksrecherche en FIOD hebben opnieuw douaniers op het oog die zich mogelijk hebben schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Woensdag 16 januari werden drie woningen en een bedrijfspand doorzocht. Dat gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar drie douaniers die in de Rotterdamse haven werken. Zij worden verdacht van onder andere witwassen.

De douaniers van 31, 34 en 37 jaar zijn afkomstig uit Rotterdam, Schiedam en Den Haag. Het onderzoek is gestart omdat er opvallende contante opnamen en stortingen plaatsvonden op de bankrekeningen van verdachten, ‘die niet in verhouding stonden tot hun legale inkomsten’. Bij de doorzoekingen werd beslag gelegd op 155.000 euro aan contant geld, horloges, sieraden en diverse mobiele telefoons. Ook werden twee kluizen doorzocht. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën erkent dat de druk op de Douane groot is. Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer bevestigde hij onlangs dat een douanier recent een waarschuwingsschot heeft moeten lossen. Volgens Snel zijn al meerdere maatregelen genomen om de Douane minder kwetsbaar te maken. Zo is er een uitgebreide screening van nieuwe medewerkers die in veel gevallen verder gaat dan het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Douaniers op gevoelige posten worden zelfs door de AIVD onder de loep genomen. Eenmaal in dienst moeten veel douaniers om de vijf jaar opnieuw een screening ondergaan.

Verder is al een tijdlang de praktijk dat douaniers niet meer zelf de containers uitzoeken die ze gaan controleren. De keuze wordt nu via een systeem gedaan, zodat het niet meer mogelijk is dat een douanier, al dan niet gedwongen, bepaalde containers buiten beeld kan laten. (BO)