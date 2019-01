Schuttevaer Premium Bochtafsnijding Delftse Schie eindelijk open Facebook

Het beunschip Maasstad van Ko en Louise Hoeve is maandag 28 januari officieel als eerste door de bochtafsnijding in de Delftse Schie bij Overschie gevaren. Dankzij de openstelling van de 800 meter lange omleiding zijn twee krappe haakse bochten definitief uit de vaarweg gehaald. Een wens waar maar liefst 90 jaar over is gepraat.

Het idee om bij de ingebruikname van de bochtafsnijding het spits af te bijten kwam van hemzelf, vertelt zetschipper Hoeve (56) van de Maasstad maandagmiddag. ‘Mijn vrouw Louise en ik varen hier al sinds 1984. Het leek mij leuk om eerste over het nieuwe stuk te mogen varen.’

Via zijn werkgever, zandzuig- en overslagbedrijf Van der Waal uit Papendrecht, kwam het verzoek bij de hoofdaannemer terecht, Van den Biggelaar uit Velddriel. Die speelde de vraag door naar de provincie. Die reageerde positief.





Tegenslagen

Een hele eer, vindt Hoeve. ‘We hebben het project in de achterliggende jaren zien groeien. Hartstikke leuk als je dan als eerste er overheen mag.’

Tijdens de 35 jaar dat het echtpaar Hoeve over de Schie vaart, hoorde het al van de plannen voor de bochtafsnijding. Hoeve: ‘En daarvóór, als matroos, hoorde ik van mijn schipper dat ze het er 25 jaar eerder al over hadden.’

De eerste plannen dateren zelfs al van 1932, meldde gedeputeerde Rik Janssen van provincie Zuid-Holland maandag tijdens de opening. Zetschipper Hoeve: ‘De laatste jaren ketste de uitvoering telkens af op tegenslagen. De ene keer lagen bewoners dwars, een volgende keer was er volgens mij geen geld voor en in 2011 bleek er een bijzondere muis (waterspitsmuis - red.) in het af te graven stuk land te leven.’

Maar voor de schippers bleven die twee haakse bochten in de Schie bij Overschie een lastig stuk. Hoeve: ‘In 35 jaar raak je er wel aan gewend, maar die bochtafsnijding maakt het varen daar wel een stuk gemakkelijker. En je hoeft niet meer op elkaar te wachten. Het scheelt bij elkaar een kwartier, denk ik.’





Stuurmanskunst

Tot afgelopen maandag moest Hoeve telkens direct na het passeren van de Hogebrug bij Overschie (opvarend richting Den Haag) zijn schip stilleggen en met de boegschroef 90 graden draaien om de eerste bocht te maken. ‘De brug kon intussen precies achter ons dicht.’

Als er afvarend schip bij de brug lag - alleen dáár was ruimte om elkaar stuurboord stuurboord te passeren - moest het wachten tot Hoeve de bocht door was. Pas daarna kon het door de Hogebrug richting Nieuwe Maas.

Hoeve: ‘Tot 1990 maakten we die bochten nog zonder kopschroef. Als we net door de brug waren, legden we achterop een touw om een kikker op het eind van een steiger aan stuurboord. Zo konden we het schip de eerste bocht om wringen.’

Bij de tweede bocht kon dat niet. ‘Daar moest je met stuurmanskunst doorheen. Maar ze was ook iets ruimer.’





Afmetingen

De Maasstad uit 1973 voldoet exact aan de voorgeschreven afmetingen voor een schip zonder boegschroef op het traject (van de Trekvliet in Den Haag tot de Delfshavense Schie): 65 meter lang, 7,50 meter breed. Een schip met boegschroef mag vijf meter langer zijn. De maximale diepgang op het stuk is 2,50 meter.

De maximumlengte werd onder meer bepaald door de twee haakse bochten, stelt Hoeve. Het nieuwe kanaalpand is geschikt voor schepen van maximaal 80 bij 8,20 meter (CEMT-klasse III). Toch blijven volgens provinciewoordvoerder Menno Zijlstra ook na de bochtafsnijding de eerder toegestane afmetingen gelden. ‘De Hogebrug blijft de bottleneck’, weet Hoeve. De stalen ophaalbrug uit 1925, een overspanning tussen tweemaal twee gemetselde bogen uit 1662, heeft een breedte van 7,94 meter, en een maximale diepgang van 2,50 meter.’

Op dit moment zijn er geen plannen om dit Rijksmonument aan te passen. De zetschipper is er niet rouwig om. ‘Als er grotere schepen over de Schie zouden gaan varen, zou dat de vrachtprijs drukken. Maar eigenlijk is het kanaal daar sowieso te smal voor.’





Groei

De bochtafsnijding vormt een onderdeel van een bredere aanpak van de vaarweg tussen Den Haag en Rotterdam. Tijdens de opening wees minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op de verwachte groei van Den Haag, van zo’n 539.000 inwoners nu naar tenminste 600.000 in 2040. ‘De enige ruimte voor uitbreiding van de stad vind je bij bedrijventerrein Binckhorst. En dat is goed bereikbaar over water (de Trekvliet, in het verlengde van de Schie - red). Dus daarover kan de aanvoer van bouwmaterialen mooi plaatsvinden. Zo kunnen we verkeer van de weg halen en de filedruk verminderen.’

Het bochtafsnijdingsproject heeft ruim 17,5 miljoen euro gekost. Het overgrote deel kwam voor rekening van de provincie Zuid-Holland, 1,8 miljoen euro kwam van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de EU subsidieerde via de Kaderrichtlijn Water (KRW) zo’n 1,5 miljoen euro voor de aanleg van de 1500 meter aan natuurvriendelijke oevers op het tracé.

Aannemer Van den Biggelaar leverde de bochtafsnijding een jaar eerder op dan verwacht. Er komt nog een brug over het oude tracé van de Delftse Schie. Die gaat het nu ontstane eiland (tussen de oude en nieuwe vaarweg) met het vasteland verbinden. De oude vaarweg blijft beschikbaar voor recreatievaart.