WIELSBEKE 28 januari 2019, 19:00

River Terminal Wielsbeke aan de Leie in West-Vlaanderen, laat zijn kade met 85 meter verlengen om meer en grotere schepen te kunnen behandelen. Daarnaast verrijst aan het kanaal Roeselare-Leie, ter hoogte van Schaapbrugge, een nieuwe binnenvaartterminal, namelijk de River Terminal Roeselare.

Wielsbeke wordt geëxploiteerd door Shipit en Delcatrans die de overslag zien toenemen en met de uitbreiding tevens is inspelen op het Seine-Nord-project.

W&Z heeft naast de terminal 6,5 hectare terrein gekocht. Hiervan wordt circa drie hectare benut voor uitbreiding van de terminal in Wielsbeke. De rest komt beschikbaar voor vestiging van logistieke bedrijven. ‘Kandidaat-exploitanten mogen zich nu al aanmelden’, aldus Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie in het provinciebestuur. Hij stelde samen met Chris Danckaerts, gedelegeerd-bestuurder van W&Z, in Wielsbeke de nieuwe projecten voor.

De Bethune beschreef Wielsbeke als ‘een regionaal logistiek knooppunt, een Extended Gateway van de zeehavens Antwerpen en Zeebrugge’.

De terminal aan het kanaal Roeselare-Leie mikt op de overslag van bulkgoederen en palletlading, waartoe de binnenvaart zich uitstekend leent. Vanaf 2020 zou de nieuwe infrastructuur minimaal 100.000 ton overslaan. (JG)