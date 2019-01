Schuttevaer Premium Linkse politiek in Duitsland heeft binnenvaart in het vizier Facebook

BERLIJN 26 januari 2019, 00:10

De linkse politiek in Duitsland lijkt het gemikt te hebben op de binnenvaart als veroorzaker van meerdere kwaden. De fractie van Die Linke in de Bondsdag diende onlangs een lange lijst met vragen in bij de Bondsregering over uitstoot uit de scheepsuitlaten en de toepassing van landstroom.

1 / 1 Parlementslid Steffi Lemke vindt de Elbe zelfs niet meer geschikt voor het containervervoer dat relatief minder diepgang nodig heeft. (Foto Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Dresden) Parlementslid Steffi Lemke vindt de Elbe zelfs niet meer geschikt voor het containervervoer dat relatief minder diepgang nodig heeft. (Foto Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Dresden)

Ongeveer tegelijkertijd schreef een parlementslid van de Grünen dat de rol van de Elbe boven het Elbeseitenkanaal voor de binnenvaart is uitgespeeld. Daar moet de natuur volgens haar de hoofdrol gaan spelen.





Boosdoener

Die Linke stellen dat de discussie over de uitstoot van schadelijke stoffen door de scheepvaart zich tot nu toe met name heeft toegespitst op de zeevaart. De bijdrage van de binnenvaart aan de luchtvervuiling rondom de havens is onderbelicht gebleven. Maar juist binnenschepen varen via de rivieren deels door steden waar ze het milieu belasten.





Die Linke wijzen naast de vrachtvaart ook de passagiersvaart als boosdoener aan. Ze willen onder andere van de regering weten wat de ecologische voetafdruk van de hele binnenvaartvloot is, inclusief de riviercruiseschepen. En dan niet alleen als totaal maar ook als emissie per ton, respectievelijk personenkilometer. Dit laatste lijkt overigens niet zo'n terzake doend gegeven, omdat het bij een reisje langs de Rijn niet gaat om vervoer maar veel meer om verblijf.





Duisburg en Passau

Verder zijn de Bondsdagsleden benieuwd naar de invloed van de uitlaatgassen op de luchtkwaliteit van steden waar scheepvaart is. De fractie vraagt om uitgewerkte resultaten voor Duisburg en Passau. Waarom juist voor deze steden gekozen is, is niet duidelijk. Ze willen ook weten wat de tien steden zijn die het meest te lijden hebben van de uitstoot.





De vragenstellers maken het de ambtenaren die de antwoorden moeten voorbereiden bepaald niet makkelijk. Een van de vragen: 'Welke schadelijke stoffen (stikstofoxide, roetdeeltjes) worden er volgens de Bondsregering speciaal door scheepsmotoren in de binnenvaart als totale emissie per jaar uitgestoten (aub over de afgelopen vijf jaar) en welk aandeel heeft deze uitstoot in de totale jaarlijkse uitstoot van al het verkeer in Duitsland.' Ga daar maar een aanstaan.





Ombouw motoren

Die Linke willen verder weten wat voor metingen de overheid doet in de steden en havens langs de rivieren. Ook zijn ze benieuwd naar de mogelijkheden van ombouw van scheepsmotoren, en wat voor regels en subsidies er zijn voor zaken als katalysatoren en roetfilters.





Met geen woord wordt gerept over de ontwikkeling van compleet elektrische schepen die op dit moment in gang is. Wie een beetje op de hoogte is van de materie en de 24 (!) vragen doorleest kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het geheel aan de schrijftafel is opgesteld, zonder dat de parlementsleden ook maar één deskundige uit de binnenvaart geraadpleegd hebben.





‘Benodigde techniek’

Over walstroom bijvoorbeeld. Daarbij is een van de vragen welke mogelijkheden er zijn om bestaande schepen om te bouwen 'naar de voor walstroom benodigde techniek' en wat daar aan subsidie mee gemoeid is. Terwijl toch de eerste de beste schipper de geachte leden van de Bondsdag had kunnen vertellen dat elk binnenvaartschip die 'benodigde techniek' al lang aan boord heeft. Namelijk een lange en solide walstroomkabel.





Parlementslid Steffi Lemke richt zich vanuit de Bondsdag op een andere kwestie die de vooral een deel van de Duitse scheepvaart aangaat. Zij stelt in een bijdrage dat de Elbe als vaarweg voor goederenverkeer ongeschikt is geworden. Laat ze dat in Hamburg maar niet horen, zou je denken. Maar het gaat haar om het bovenstrooms gedeelte van de rivier tussen de Tsjechische grens en Geesthacht, dat is ongeveer waar het Elbeseitenkanaal op de Elbe aansluit.





Transport viel stil

Lemke wijst op cijfers van de overheid. Daaruit blijkt dat dit deel van de rivier door de droogte in 2018 voor 240 dagen met een peil van onder de 1,40 meter niet bevaarbaar was. Het transport viel dan ook vrijwel stil. Er werd in de stad Magdeburg in 2018 nog maar 192.602 ton aan langskomende lading geregistreerd, bijna de helft van de 367.000 ton in 2015.





In tegenstelling tot haar collega's van Die Linke heeft Lemke zich kennelijk wel in de materie verdiept: 'De Elbe is zelfs niet meer geschikt voor het containervervoer, dat in vergelijking met massagoed en droge lading minder vaardiepte nodig heeft. Slechts 2.740 teu werd er op het traject door Magdeburg geteld. In vergelijking: in 2015 was dat nog 6.462 teu, meer dan het dubbele.'





Verdroging

Volgens Lemke kan de bovenstroom van de Elbe als transportroute voor de scheepvaart beter afgeschreven worden. Verder uitbaggeren van de geul heeft volgens haar geen zin als er geen water is. Het leidt bovendien tot verdroging van het omringende landschap.





Lemke ziet meer potentie in een bestemming voor natuur, afvoer van hoogwater en ecotoerisme. 'We moeten dit potentieel en het daarmee verbonden economische voordeel voor de regio eindelijk zinvol benutten', zegt ze. Exit schepen dus, vrij baan voor de natuur is de boodschap. Niet dat een en ander direct gaat gebeuren, maar met opgeteld bijna 20 procent van de zetels in de Bondsdag zijn Die Linke en de Grünen toch zeker een factor van betekenis.