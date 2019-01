Schuttevaer Premium Binnenvaart in Vlaanderen breekt opnieuw records Facebook

ANTWERPEN 25 januari 2019

De lage waterstanden van afgelopen zomer zijn er de oorzaak van dat in 2018 de vervoerscijfers op het Albertkanaal (-2,1%) en enkele Kempense kanalen, zoals het kanaal Dessel-Schoten (-8,1%), zijn gedaald. Maar het totale goederenvervoer over de Vlaamse waterwegen brak vorig jaar records.

1 / 1 Drukte op het Albertkanaal ter hoogte van Oelegem. Gedurende enkele dagen in 2018 was vanwege de droogte de diepgang beperkt, wat zijn weerslag had op de trafiekcijfers. (Foto Herman Welter) Drukte op het Albertkanaal ter hoogte van Oelegem. Gedurende enkele dagen in 2018 was vanwege de droogte de diepgang beperkt, wat zijn weerslag had op de trafiekcijfers. (Foto Herman Welter)

Volgens woordvoerder Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg zijn de recordcijfers opvallend, zeker in het licht van de uitzonderlijk lange droogteperiode, waarin schepen niet vol konden afladen. Desondanks groeide de vervoersprestatie per tonkilometer met 1,7% ten opzichte van het vorige recordjaar 2017. Het aantal verscheepte containers steeg met 3,6% en het palletvervoer via waterwegen groeide zelfs met 42%.

De binnenvaart vervoerde in 2018 72 miljoen ton lading over de Vlaamse waterwegen. Zo werd 853.253 teu over water vervoerd (+3,6%). ‘Het palletvervoer via de binnenvaart steeg zelfs met 42%, wat aantoont dat de Vlaamse aandacht voor nieuwe vervoers-niches vruchten afwerpt’, aldus Stinissen.

De groei is vooral te danken aan de prestaties op de Bovenschelde (+6,8%) en op de as Antwerpen-Brussel-Charleroi (+9,8%).

De afname van het vervoer over het Albertkanaal is overigens relatief. In januari 2017 werd op de stuw in Nederlandse Maas bij Grave kapotgevaren, waardoor de vaart daar wekenlang was gestremd. Dat leidde in 2017 tot een ongewone toename van het aantal scheepsbewegingen op het Albertkanaal. (JG)