Zutphen 25 januari 2019, 12:00

De eerste nautisch-technische kwesties van 2019 hebben zich intussen alweer aangediend. Van de perikelen in het afgelopen jaar mocht ik op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer IJsseldelta-Zwartewater uitgebreid verslag doen.

Alle werkzaamheden benoemen werd teveel, maar ik heb het belangrijkste eruit gelicht. Onder meer de sluiswerkzaamheden bij Delden en Hengelo waren een fors punt. Ondanks heel veel voorbereidend werk, verliep de uitvoering toch helaas niet bevredigend. Vooral het ‘staartje’ was erg vervelend. Dat is geëvalueerd door de stakeholders en Rijkswaterstaat en laten we hopen dat we ervan hebben geleerd.

Tijdverlies

Het is namelijk altijd geven en nemen in dit werk. We krijgen helaas niet altijd wat we willen en zeker niet zo snel als we willen. Vooral bij het woord ‘snel’ zit vaak het onbegrip, ook bij mij uiteraard. Als iemand mij opbelt met een vraag of probleem, probeer ik het altijd direct aan te pakken. Meteen contact te zoeken met Rijkswaterstaat of een gemeente of provincie. Maar over hoe het dan verder verloopt, daar heb ik helaas geen grip op. Vaak gaat er bij de overheid veel tijd verloren. Het moet worden uitgezocht, de juiste persoon moet nog worden gevonden en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Gelukkig zijn er ook nog steeds ambtenaren met hart voor de binnenvaart! Het belangrijkste is dan ook juist die mensen te vinden, de contacten met hen goed te houden en begrip op te brengen voor elkaars positie. We kunnen het niet altijd met elkaar eens zijn, maar we zullen het toch samen moeten doen.





Spoorbrug Zutphen

De eerste problemen van 2019 zijn alweer doorgegeven. De spoorbrug van Zutphen is daar er één van. Er werd afgeweken van de openingstijden, omdat er nog een trein over de brug moest. Blijkbaar is het zo, dat bij een waterstand hoger dan 5,20 meter de scheepvaart voorrang heeft op het treinverkeer en als de waterstand lager is dan 5,20 het treinverkeer voorrang heeft.