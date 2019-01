Schuttevaer Premium Havenbedrijf Amsterdam vecht tegen nieuwe invulling Hembrugterrein Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 22 januari 2019, 11:07

Een staaltje van slechte ruimtelijke ordening. Dat vindt het Amsterdamse Havenbedrijf van het plan voor 1000 woningen, horeca, cultuur en hotels op het Hembrugterrein. De Raad van State mag nu beslissen of dit plan van het gemeentebestuur van Zaanstad en projectontwikkelaar ABC Vastgoed kan doorgaan.

1 / 1 Het plangebied op de hoek van het Noordzeekanaal en de Zaan (Zijkanaal G). (Illustratie Planbout Urban Landscapes) Het plangebied op de hoek van het Noordzeekanaal en de Zaan (Zijkanaal G). (Illustratie Planbout Urban Landscapes)

Het plangebied op de hoek van het Noordzeekanaal en de Zaan (Zijkanaal G) ligt op 350 meter afstand van zware industrie op haventerrein Westpoort, aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal. Het Havenbedrijf is als eigenaar van Westpoort bang dat die industrie zwaar moet gaan inbinden als blijkt dat die in de nieuwe woonwijk teveel overlast oplevert.





Kegelschepen

De woningbouwplannen tot aan de rand van het Noordzeekanaal vormen ook een bedreiging van onder meer het transport met kegelschepen. En ander scheepstransport van gevaarlijke stoffen. De veiligheid van de bewoners moet namelijk gegarandeerd worden.





De advocaten van Zaanstad zien geen probleem. Onafhankelijke adviseurs van de Raad van State trouwens ook niet. Hoewel de Raad hun advies wel met enige twijfel heeft ontvangen.





‘Niets in de weg’

Volgens de advocaten van Zaanstad wordt de zware bedrijven niets in de weg gelegd. Bij het plan voor ontwikkeling van het Hembrugterrein , een voormalige plek voor militaire industrie, is uitgegaan van wat de havenbedrijven nu aan overlast mogen veroorzaken. Hun milieuruimte is dus gerespecteerd. Maar dat betekent ook dat er van uitbreiding van havenactiviteiten in de buurt van het Hembrugterrein geen sprake meer kan zijn. De bedrijven langs het Noordzeekanaal worden op slot gezet.





Het lijkt er op dat het woningaantal vooral onder invloed van de ontwikkelaar fors is opgeschroefd. Aanvankelijk was er sprake van de helft minder woningen. Maar hoe meer woningen, hoe hoger de opbrengst van het project. Het Havenbedrijf zegt nog wel te kunnen leven met 500 woningen, die dan op voldoende afstand van het Noordzeekanaal en de Zaan moeten blijven.





Creatief gerekend

Volgens de advocaat van het Havenbedrijf heeft het gemeentebestuur erg creatief gerekend om het lawaai van de havenbedrijven binnen de normen te houden. Dat viel de rechters van de Raad van State overigens ook op. Zo is Zaanstad van zijn eigen milieubeleid afgeweken om de woningbouw toch mogelijk te maken. En daarbij was het toch nog nodig om voor een derde van het aantal woningen de geluidsnormen op te rekken. Daar mag meer lawaai klinken dan gebruikelijk is.





Het gemeentebestuur zegt ook dat ondanks de uitbreiding van het aantal woningen tot op de rand van het Noordzeekanaal aan alle milieunormen wordt voldaan. Maar volgens het Havenbedrijf is dat gewoon niet waar. De geluidsoverlast van de industrie op Westpoort stapelt op de overlast van het scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal en de Zaan. Ook de bunkerstations in de omgeving zorgen volgens het Havenbedrijf voor aantasting van het leefklimaat in de nieuwe woonwijk. En de veiligheid voor de bewoners wordt ook onderschat. Het gemeentebestuur komt volgens het Havenbedrijf wel met maatregelen om incidenten te bestrijden, maar niet om ze te voorkomen.