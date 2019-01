Met een overslag van 13,7 miljoen ton goederen heeft Groningen Seaports een forse stijging gerealiseerd ten opzichte van 2017, toen 12,5 miljoen ton werd behandeld. Er werd 33,9 hectare aan nieuwe bedrijfsterreinen uitgegeven, eveneens een stijging ten opzichte van 2017.

Nieuwe activiteiten

Een aantal bedrijven koos voor een uitbreiding of extra investering. In de Eemshaven realiseerden Sealane, Wijnne Barends, Amasus en Holland Malt een uitbreiding, de heliport infrastructuur kwam gereed en EMS Maritime Offshore (EMO) kondigde als exploitant van deze helihaven verdere investeringen aan. Ook in Delfzijl waren er volop investeringen: Gebroeders Borg, Enexis, Contitank, PPG en BioMCN kondigden aan en/of realiseerden uitbreidingen. Verder richtten Avantium en Photanol een (groene) chemische proeffabriek op.

Vergroening havens

Groeikansen liggen volgens de haven vooral op het ‘groene vlak’. In het beheergebied van Groningen Seaports zullen in 2019 naar verwachting zeven nieuwe zonneparken in ontwikkeling komen, drie in het Delfzijlse gebied en vier in de Eemshaven. In bepaalde gevallen zal het havenbedrijf een aandeelhouderschap in deze parken nemen. Uitdagingen liggen in de verdere CO2-reductie in beide havens. Er liggen ambitieuze plannen klaar om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren op basis van meer zon/windenergie, een andere productiewijze, inzet van biomassa en andere vormen van samenwerking. Groningen Seaports zal in 2019 de waterstof-infrastructuur aanzienlijk uitbreiden. (MdV)