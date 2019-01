Schuttevaer Premium Eerste sluisdeur arriveert in IJmuiden Facebook

De eerste van drie sluisdeuren voor de in aanbouw zijn nieuwe zeesluis in IJmuiden is zondag onder grote belangstelling gearriveerd op de bouwplaats. De constructie werd gesleept door de Telstar van Iskes Towage & Salvage als achterboot en de En Avant I (2005) van Muller uit Dordrecht als voorboot.

1 / 1 Tussen de pieren van IJmuiden nam de sleepboot Triton van Iskes de sleep over van de En Avant I van Muller (Foto Willem Moojen) Tussen de pieren van IJmuiden nam de sleepboot Triton van Iskes de sleep over van de En Avant I van Muller (Foto Willem Moojen)

Het tweetal was zaterdagmiddag met de 72 meter lange, 24 meter brede en 11 meter hoge sluisdeur vanuit Rotterdam vertrokken. Tussen de pieren nam de sleepboot Triton (2008) van Iskes de sleep over van de En Avant I.





De drie deuren werden verscheept vanuit Zuid-Korea naar Rotterdam op het zware-ladingschip Talisman (1993) van Dockwise Shipping. Het transport ging niet via het Suezkanaal, maar rond Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika en arriveerde begin december in Rotterdam. Daar was het wachten op geschikt weer om de deuren naar IJmuiden te slepen.





Rechtop versleept

De sluisdeuren van 2900 ton worden rechtop versleept en zijn daardoor gevoelig voor golfslag en wind. Elke deur bestaat uit zes blokken, drie boven- en drie onderblokken, die samen een deur vormen. De drie sluisdeuren (waaronder een reservedeur) zullen eerst naar Amsterdam worden gebracht voor de afbouw door het aannemersconsortium OpenIJ, verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe 500 meter lange en 70 meter brede zeesluis.





Na de afbouw wordt er begonnen met het invaren van de deuren. Het inrichten en testen van de deuren zal in het voorjaar plaatsvinden van 2019. Omdat er tijdens de bouw van de nieuwe grootste zeesluis ter wereld al de nodige financiële en bouwkundige tegenslagen zijn geweest is de opening van de sluis vertraagd met ruim 27 maanden naar begin 2022. ( WM