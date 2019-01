Schuttevaer Premium Brits concern INEOS investeert drie miljard euro in Antwerpen Facebook

Email ANTWERPEN 20 januari 2019, 11:53

Sir Jim Ratcliffe, ceo en voorzitter van het Britse concern INEOS, was dinsdag 15 januari zelf naar Antwerpen gekomen voor de ondertekening van een memorandum of understanding over een mega-investeringsproject in Antwerpen ten bedrage van drie miljard euro. Goed voor de creatie van vierhonderd jobs. Het betreft hier de grootste investering in de chemische sector in Europa in 20 jaar.

Sir Jim Rathcliffe in het midden, met burgemeester Bart De Wever (rechts van hem) en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (links). (Foto Havenbedrijf)

Nieuw mega-project in grootste Europees chemiecluster

INEOS is een van de grootste chemieconcerns ter wereld en het Antwerps project betreft de bouw van een gloednieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een ethaankraker. Deze zetten respectievelijk propaan om in propyleen, en ethaan in ethyleen. Dit zijn noodzakelijke grondstoffen voor andere chemieproducten in sectoren zoals de automobiel-, bouw- en kledingsector, cosmetica en persoonlijke verzorging, farmaceutica, elektronica en verpakkingsmaterialen.

Superlatieven

In de toespraken na de ondertekening werden de superlatieven natuurlijk niet geschuwd. ‘Met dit grootschalige investeringsproject bekrachtigt Vlaanderen zijn positie als toonaangevende chemieregio en bevestigt én verstevigt de Antwerpse haven haar rol als grootste chemiecluster in Europa.’ Dat was de teneur in de toespraken die op de ondertekening volgden en die dan ook werd bijgewoond door een grote schare van VIP’s met de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois op kop.

De investering gebeurt op de bestaande INEOS-site in Lillo en aanpalende terreinen. Hiertoe worden niet-gebruikte delen van concessies van buurbedrijven door INEOS overgenomen, wat een optimale integratie garandeert met de bestaande industrie. Zo zullen de nieuwe installaties via pijpleidingen verbonden worden met diverse INEOS ethyleen en propyleen derivatenunits in Europa. Juist dat pijpleidingennetwerk gaf Antwerpen een streepje voor op Rotterdam, verklaarde Ratcliffe.

Vierhonderd directe jobs

De verwachting is dat de nieuwe productie-eenheden in 2024 in gebruik zullen worden genomen. Eens operationeel zorgt de investering voor de creatie van 400 directe, voltijdse arbeidsplaatsen en een vijfvoud aan indirecte jobs. Tijdens de constructiefase zullen ongeveer 3.000 werkkrachten aan de slag zijn.

‘Onze investering in een ethaankraker en propaandehydrogenatiefabriek van wereldschaal is de grootste in zijn soort in Europa sinds meer dan een generatie en een belangrijke ontwikkeling voor de Europese petrochemische industrie. Wij geloven dat deze investering een jarenlange terugval in de Europese chemische sector kan keren’, aldus INEOS-voorzitter Jim Ratcliffe

En Hans Casier, ceo INEOS Phenol, gelooft dat deze investering de internationale concurrentiepositie van de bestaande chemiecluster verder zal versterken: ‘Een groot succes voor de chemie en de haven, maar ook voor de economie in Vlaanderen, België en Europa.’

In de jaren negentig geleden werd voor het laatst een dergelijke installatie in West-Europa gebouwd. Een kraker produceert essentiële basismoleculen en vormt zo het hart van de chemie-industrie. Daaraan herinnerde Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder sectorfederatie Essenscia Vlaanderen.

En voor Jacques Vandermeiren, ceo Havenbedrijf Antwerpen, bevestigt de INEOS-investering de grote aantrekkingskracht van de Antwerpse chemie-cluster op internationale investeerders. Dit mega-project brengt het totaal bedrag van nieuwe investeringen in Antwerpen binnen een jaar op meer dan 5 miljard euro.

‘Trots en nederig bij de aankondiging van de grootste investering in de Europese chemie in 20 jaar’ waren de bewoordingen waarin Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, zijn gevoelens uitdrukte bij de ondertekening van het memorandum. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de toekomst en gaf de verzekering ‘Antwerpen is open for business’.