MOERDIJK 18 januari 2019, 00:15

De zeehaven van Moerdijk ontving in 2017 meer schepen, maar de overslag daalde, van ruim 18,5 miljoen ton in 2017 naar ruim 18 miljoen ton in 2018. Oorzaak is volgens het Havenbedrijf vooral de achterblijvende overslag in de binnenvaart als gevolg van de lage waterstanden.

De binnenvaartoverslag daalde van 11.273.000 naar 10.719.000 ton. De overslag via de zeevaart steeg wel licht, met 100.000 ton naar 7.396.000 ton. Dat maakte directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk vrijdag 11 januari bekend.





Meer bedrijvigheid

De haven van Moerdijk zag de bedrijvigheid in de haven verder toenemen. Onder meer met de komst van acht nieuwe bedrijven en 10 hectare gronduitgifte. Dat resulteerde tevens in een toename van de werkgelegenheid.

Naast meer schepen, nam ook het aantal goederentreinen toe met 7,5%. Deze groei is minder groot dan voorgaande jaren, doordat de huidige spoorcapaciteit dat niet toelaat. In 2019 gaat de haven samen met ProRail aan de optimalisatie van het spoor werken om verdere groei mogelijk te maken.

De positie van de haven als extended gate voor de mainports van Rotterdam en Antwerpen is verder verstevigd, conform de ambitie in de Havenstrategie Moerdijk 2030. ‘Ik ben er uitermate trots op dat we zowel voor de haven van Rotterdam, met de West-Brabant-corridor, als voor de haven van Antwerpen als consolidatiehub mogen fungeren’. zegt Van den Oever. ( MdV