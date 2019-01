Schuttevaer Premium Opinie: ‘Schipper hoort niet te betalen voor zelf verzamelde data’ Facebook

Ray-sur-Saone 16 januari 2019, 13:00

Het is een prima idee van CoVadem om data over vaardiepte ‘in real time’ te verzamelen door gebruik te maken van bestaande meetapparatuur en locatie-apparatuur op schepen. Maar mijn broekt zakt af als ik lees dat het de bedoeling is dat deelnemers (let op: de leveranciers van de data, dus!) moeten gaan betalen voor deelname. Dat is werkelijk de omgekeerde wereld!

Kritiek op verdienmodel CoVadem

‘Afhankelijkheid van monopolist dreigt’

Gebruik van ‘big data’ heeft op grote schaal plaats. Behalve een paar evidente nadelen is doorgaans het voordeel, dat het collectief inwinnen van data ervoor zorgt dat de data met weinig of geen kosten wordt verkregen. En in ieder geval voor de deelnemers aan de betreffende inwintrajecten altijd gratis is. Het is dus onbegrijpelijk dat schippers moeten gaan betalen voor een voorziening, die onder meer bij Rijkswaterstaat tot enorme besparingen kan leiden.

RIS

De ideeën om real time data van schepen te gebruiken voor allerlei River Information Services (RIS) zijn al jaren oud. Al rond 2000 werd ingezien, dat geo-data op die manier gemakkelijk en goedkoop zouden kunnen worden verzameld. Er is ook uitgebreid geëxperimenteerd met het inwinnen van kaart-data, brughoogte-data, brandstofverbruik en (ook toen al) diepte-data. In diverse RIS-projecten is door partijen, die gelukkig wat minder inhalig waren dan de CoVadem -partners, van op die wijze ingewonnen data gebruikgemaakt. En de resultaten daarvan zijn op veel manieren ook teruggevloeid naar de scheepvaart (door verbeterde en gedetailleerdere kaarten, vaarwegdata e.d.).





Waarschuwing

Een paar jaar geleden hebben enkele partijen dit idee, zo lijkt het, gemonopoliseerd. Daar is op zich niks mis mee, maar als bedrijven in de binnenvaart worden verleid een groot bedrag uit te geven aan gegevens, die ze met hun eigen schip inwinnen, dan is volgens mij toch een reeks waarschuwingen op zijn plaats:

Enkele van de initiatiefnemende instellingen in CoVadem zijn in feite ‘subsidie-trollen’, partijen die voornamelijk deelnemen omdat die deelname te gelde kan worden gemaakt in de vele projecten en pilots die de EU en de diverse overheden voortdurend uitschrijven. Dat mag, maar om dergelijke partijen dan ook nog als schipper te gaan financieren lijkt wat overdreven;

Van een paar partijen kan ernstig worden betwijfeld of zij de kennis hebben om het idee werkelijk handen en voeten te geven. Zo heeft het Bureau Telematica Binnenvaart nooit uitgeblonken in inzicht in voor de bedrijfstak belangrijke ontwikkelingen in de informatica en heeft Autena Marine al herhaalde malen subsidie gekregen voor de ontwikkeling van reisplan-software (die er al lang was, overigens) die nimmer tot een bruikbaar product heeft geleid bij mijn weten.

Ik zou het wijs en rechtvaardig vinden als de binnenvaart er in elk geval op zou worden gewezen, dat dit initiatief wel erg op hun kosten wordt genomen, terwijl zij in feite de leverancier van de data zijn. Bovendien riskeert de binnenvaart een afhankelijkheid te laten ontstaan van een monopolist (want de betreffende gegevens worden niet openbaar, zoals je zou verwachten, maar ze blijven eigendom van CoVadem!). Kortom, alle reden voor een tegengeluid. Zie maar wat u ermee doet.

Hans Kouwenberg is oprichter en voormalig eigenaar van Noordersoft BV. Dit bedrijf ontwikkelde onder meer een succesvolle reisplanner voor de binnenvaart.





Naschrift redactie: CoVadem meldt bij monde van Henk van Laar dat alle mogelijkheden zijn bekeken, maar dat het project alleen realiseerbaar is als de deelnemers een vergoeding betalen. De pioniers krijgen echter een fikse korting op de abonnementsprijs en een aandeel in het bedrijf. Bovendien hoeven deelnemers niet te investeren in de benodigde hard- en software.