Wie is de werkelijke eigenaar van de onderzeeboot Foxtrot, die in 1956 werd toegevoegd aan de Sovjet-vloot en nu ligt weg te rotten in de Amsterdamse NDSM-haven? De Raad van State mag het verlossende woord spreken. De Belgische scheepssloper De Schepper United in Boom zegt de eigenaar niet te zijn en wil daarom ook worden verlost van een dwangbesluit van de gemeente Amsterdam.

De Foxtrot in de Amsterdamse NDSM-haven tijdens de laatste Sail-manifestatie in 2015. (Archieffoto Dirk van der Meulen)

‘We wensen niet de Piet te zijn’, zei de advocaat van het Belgische bedrijf dinsdag 15 januari bij de Raad van State. Volgens de advocaat was de rechtsvoorganger van De Schepper, Marintec Shipyard , wel de beoogde koper van de Foxtrot. Maar het zou pas eigenaar worden bij het arriveren van de onderzeeboot op de scheepswerf in Boom. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd, omdat de ILT weigerde mee te werken aan het transport van Amsterdam naar Boom.





Panamese eigenaar

De voorganger van De Schepper is dus nooit eigenaar geweest, stelt de advocaat. Omdat niet geleverd kon worden, is het bedrijf geen eigenaar geworden. De koopovereenkomst is daarom ontbonden met de Panamese eigenaar.





Voor de gemeente Amsterdam is het wel duidelijk dat de onderzeeboot moet verdwijnen. In de buitenschil van de boot zitten gaten van een meter doorsnee. In het schip is zeker 1500 kilo asbest verwerkt en er zijn mogelijk nog meer schadelijke materialen aan boord. De toestand van de boot wordt nu continu in de gaten gehouden, aldus een woordvoerder van de gemeente.





Verwijderingskosten

Maar de situatie is blijkbaar niet zo urgent dat de boot meteen moet worden verwijderd op kosten van de eigenaar, constateerde de Raad. Dat moest de gemeentewoordvoerder erkennen. Er loopt een aanbestedingsprocedure voor de verwijdering van het schip. Volgens de advocaat van De Schepper zijn de verwijderingskosten torenhoog en ze wegen niet op tegen de opbrengsten van de sloop.





De advocaat is ook uiterst kritisch over de rol van de ILT. Die weigerde medewerking. Aanvankelijk vroeg de ILT een borgsom van 54.000 euro. Die werd betaald door De Schepper. Maar naderhand verhoogde de ILT de borgsom tot een miljoen euro en die was volgens de advocaat onbetaalbaar voor de scheepssloper.





Sindsdien is er een patstelling en ruziën de scheepssloper en de gemeente over de eigendom. Volgens de gemeente bewijst de koopovereenkomst duidelijk dat Marintec en nu dus De Schepper de eigenaar

De Raad van State doet over zes weken uitspraak. ( AWE