ROTTERDAM 14 januari 2019, 19:03

De Hartelsluis staat sinds 11 januari permanent open en wordt alleen nog gesloten als een waterpeil van meer dan drie meter boven NAP wordt voorspeld bij Rotterdam en meer dan 2,90 meter boven NAP bij Dordrecht.

1 / 1 Rob Gutteling, plaatsvervangend havenmeester van Rotterdam, opende de Hartelsluis vrijdag 11 januari officieel permanent, vergezeld door collega’s van het Havenbedrijf en van Rijkswaterstaat. (Foto Havenbedrijf Rotterdam) Rob Gutteling, plaatsvervangend havenmeester van Rotterdam, opende de Hartelsluis vrijdag 11 januari officieel permanent, vergezeld door collega’s van het Havenbedrijf en van Rijkswaterstaat. (Foto Havenbedrijf Rotterdam)

In het verleden was de sluis permanent gesloten en werd alleen geopend als een schip de sluis moest passeren. In 2017 werd dit al aangepast, toen werd de sluis permanent opengezet tijdens het zomerseizoen. Met de laatste aanpassing wordt de sluis het hele jaar door opengezet voor de scheepvaart.