Mevrouw Jolies van der Kamp heeft vrijdag 11 januari in Rotterdam de gloednieuwe sleephopperzuiger Ecodelta gedoopt. Dat gebeurde aan de Holland-Amerikakade. Het schip is gebouwd in opdracht van de Zwolse Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp. Het is de eerste LNG aangedreven sleephopperzuiger van Nederland.

De Ecodelta gaat de komende jaren het westelijk havengebied van Rotterdam op diepte houden. Van der Kamp won de aanbesteding omdat het volgens het havenbedrijf met het beste concept kwam. Door het aanbod om een nieuw schip te bouwen dat op LNG vaart werd voldaan aan de vraag van de haven om verbetering van de luchtkwaliteit.





Vervanger Rijndelta

Het schip vervangt de 60 jaar oude Rijndelta , de sleephopperzuiger die de haven sinds de jaren tachtig op diepte hield.





De Ecodelta is van puur Nederlands fabricaat. Onder regie van Van der Kamp bouwde het Friese Barkmeijer Shipyards het casco in segmenten. Dat gebeurde met installatiedelen van onder andere IHC. In Delfzijl werden de segmenten door Niestern in elkaar gelast. Daarna is de Ecodelta naar Harlingen gesleept en verder afgebouwd, aldus Arie Faasse, directievoerder van Van der Kamp. Conoship ontwierp het vaartuig.





Het schip is 134,1 meter lang en heeft een capaciteit van 6.000 kuub. Dat is 2.000 kuub meer dan de Rijndelta. Van der Kamp zal naast de Ecodelta ook de Hein inzetten om de Rotterdamse haven op diepte te houden. Dit vaartuig heeft onlangs een zogenoemde ‘midlife conversie’ ondergaan.