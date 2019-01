Een Ridder van Oranje bij Rijnstreek Facebook

Email ALPHEN AAN DEN RIJN 13 januari 2019, 12:15

Koninklijke BLN-Schuttevaer Rijnstreek is een kleine afdeling, maar heeft sinds zaterdag 12 januari wel een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in zijn midden. Aftredend vicevoorzitter Frits de Vries (74) kreeg de koninklijke onderscheiding voorafgaand aan de afdelingsjaarvergadering uit handen van burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn.

Ridder Frits de Vries en zijn onvolprezen gemalin Joke. (Foto Patrick Naaraat)

De Vries werd hiermee geëerd voor 35 jaar bestuurswerk voor de afdeling Rijnstreek , zijn activiteiten in het kader van Varen doe je Samen en jarenlange inzet voor duikvereniging Atlantis in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn. Hij werd geprezen om zijn kennis - ‘vraagbaak van het bestuur’ - en niet aflatende inzet waarmee hij de binnenvaart, de recreatievaart en de duiksport buitengewoon heeft gediend. ‘Je was de dragende kracht, heel veel dank daarvoor.’